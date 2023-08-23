Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti.21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu