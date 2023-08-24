İsmail Kartal Twente maçı sonrası ayrılığı duyurdu! "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz"

Teknik konularda tek sorumlu olduğunu vurgulayan Kartal, "Bir tane sağlam stoperim vardı, 3 stoperimiz sakattı. Takım içinden çözüm üretmek zorundaydık. Benim B ve C planlarım olmadı. Jayden ile hafta içi konuştuk. Ona kendisini orada oynatabileceğimi, hazırlıklı olmasını söyledim. O da daha önce o pozisyonda oynadığını ve hazır olduğunu belirtti. Samsun maçının son bölümünde de onu orada denemiştik." şeklinde görüş belirtti.