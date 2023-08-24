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Giriş Tarihi: 24.8.2023 18:48 Son Güncelleme: 24.8.2023 18:53

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'da avantaj arıyor! Twente karşısında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa’da avantaj arıyor! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi elemelerinde kendinden emin şekilde ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında evinde Twente'yi konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Fenerbahçe-Twente maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

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Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'da avantaj arıyor! Twente karşısında ilk 11'ler belli oldu
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