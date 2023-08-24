Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa’da avantaj arıyor! Twente karşısında ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde
Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.
Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.