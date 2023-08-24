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Giriş Tarihi: 24.8.2023 12:32

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stopere sürpriz isim: Eric Dier

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan stopere sürpriz isim: Eric Dier

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Tottenham'ın deneyimli stoperi Eric Dier'a çevirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

İngiliz basını, Siyah- Beyazlı takımın Tottenham forması giyen İngiliz stoper Eric Dier ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği ve İngiliz kulübü ile resmi görüşmelere başladığı ifade edildi.

Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Dier'ın da şartların oluşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Tottenham ile olan sözleşmesinin son yılına giren ve Ada ekibinin kadrosunda düşünmediği tecrübeli stoperin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız futbolcu için Tottenham'ı uygun bir bedele ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Dier konusunda önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılması bekleniyor.

42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 42 resmi maça çıkan Erick Dier bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stopere sürpriz isim: Eric Dier
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