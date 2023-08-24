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Giriş Tarihi: 24.8.2023 16:06 Son Güncelleme: 24.8.2023 16:08

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Inter Miami'ye geldikten sonra kulübe başka bir hava katan Lionel Messi, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri yine üzerine çekti. Lig Kupası'nı kazanarak Inter Miami'ye tarihinin ilk kupasını getiren Arjantinli yıldızın hocası, taraftarları üzecek açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Messi'yi izlemek için bilet alan hayranlarını üzecek sözler söyledi.

Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olduktan sonra Amerika kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Arjantinli yıldız, Lig Kupası'nda 7 maçta 10 gol atarak gol kralı oldu ve kulübe tarihinde ilk kupasını kazandırdı.

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

LİG KUPASINDA ŞAMPİYON OLAN MIAMI, ABD AÇIK KUPASINDA FİNALDE

MLS'te son sırada bulunan Inter Miami, dün de ABD Açık Kupası Yarı Final maçında Cincinnati'yi 3-3 biten maçta penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi.

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Burada 8 maça çıkan Messi yoğun bir fikstürden geçti ve her maç 11'de başladı. Inter Miami'nin hocası Tata Martino, Arjantinli yıldızın artık dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Messi'yi izlemek için bilet alan hayranlarını üzen açıklamalar yapana Martino, "45, 50 günde oynadığımız çok sayıda maçı hesaba katmalısınız..."

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Leo ve diğer birçok oyuncu önemli bir fiziksel sınıra ulaşıyor ve bugünden itibaren bunu değerlendirmeye başlayacağız. En azından önümüzdeki üç maç için." açıklamasını yaptı.

Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Inter Miami, pazar MLS maçında NY Redbulls ile karşı karşıya gelecek. Görünüşe göre Messi, birkaç MLS maçında dinlendirilecek.

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Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...
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