Tata Martino açıkladı! Lionel Messi hayranlarını üzen sözler...

Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olduktan sonra Amerika kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Arjantinli yıldız, Lig Kupası'nda 7 maçta 10 gol atarak gol kralı oldu ve kulübe tarihinde ilk kupasını kazandırdı.
LİG KUPASINDA ŞAMPİYON OLAN MIAMI, ABD AÇIK KUPASINDA FİNALDE
MLS'te son sırada bulunan Inter Miami, dün de ABD Açık Kupası Yarı Final maçında Cincinnati'yi 3-3 biten maçta penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi.
Burada 8 maça çıkan Messi yoğun bir fikstürden geçti ve her maç 11'de başladı. Inter Miami'nin hocası Tata Martino, Arjantinli yıldızın artık dinlenmesi gerektiğini ifade etti.
Messi'yi izlemek için bilet alan hayranlarını üzen açıklamalar yapana Martino, "45, 50 günde oynadığımız çok sayıda maçı hesaba katmalısınız..."
Leo ve diğer birçok oyuncu önemli bir fiziksel sınıra ulaşıyor ve bugünden itibaren bunu değerlendirmeye başlayacağız. En azından önümüzdeki üç maç için." açıklamasını yaptı.
Inter Miami, pazar MLS maçında NY Redbulls ile karşı karşıya gelecek. Görünüşe göre Messi, birkaç MLS maçında dinlendirilecek.