Kalede mutlu son! Livakovic Kadıköy’e çıktı

F.Bahçe, sonunda Dominik Livakovic'e kavuştu. Aylardır süren görüşmelerde mutlu sona ulaşılırken 28 yaşındaki file bekçisi dün İstanbul'a geldi ve sarı-lacivertli atkıyı boynuna taktı. F.Bahçe yönetimi, 10 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i uzun çabalar sonrasında 7+1 milyon Euro'luk bonservise ikna edip bunu da 3 taksitte ödemek üzere el sıkıştı. Altay Bayındır için Manchester United'dan 7 milyon Euro bonservis kazanacak olan sarı-lacivertliler, bu ücretle yeni kalecisinin de bonservisini ödeyebilecek. 2016'dan bu yana Dinamo Zagreb forması giyen deneyimli eldiven, kulübünde 290 maça çıkarken 233 gol yedi, 135 mücadelede ise kalesini gole kapattı.