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Giriş Tarihi: 25.8.2023 10:50

Kalede mutlu son! Livakovic Kadıköy’e çıktı

Kalede mutlu son! Livakovic Kadıköy’e çıktı

Fenerbahçe aylardır süren kaleci hasretine noktayı koydu, Livakovic İstanbul’a geldi, Kadıköy’e çıktı.

F.Bahçe, sonunda Dominik Livakovic'e kavuştu. Aylardır süren görüşmelerde mutlu sona ulaşılırken 28 yaşındaki file bekçisi dün İstanbul'a geldi ve sarı-lacivertli atkıyı boynuna taktı. F.Bahçe yönetimi, 10 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i uzun çabalar sonrasında 7+1 milyon Euro'luk bonservise ikna edip bunu da 3 taksitte ödemek üzere el sıkıştı. Altay Bayındır için Manchester United'dan 7 milyon Euro bonservis kazanacak olan sarı-lacivertliler, bu ücretle yeni kalecisinin de bonservisini ödeyebilecek. 2016'dan bu yana Dinamo Zagreb forması giyen deneyimli eldiven, kulübünde 290 maça çıkarken 233 gol yedi, 135 mücadelede ise kalesini gole kapattı.

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Kalede mutlu son! Livakovic Kadıköy’e çıktı
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