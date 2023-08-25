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Giriş Tarihi: 25.8.2023 17:40 Son Güncelleme: 25.8.2023 17:58

Son dakika: Fenerbahçe, Livakovic'in maliyetini açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe, Livakovic’in maliyetini açıkladı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic'in maliyetini açıkladı.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Kulübü'nden 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler bu transfer için Hırvat ekibine yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecek.

Livakovic için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da hazır bulundu. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, "Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay'ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemize yakışır bir CV'si olan Hırvatistan milli takımının as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' diye. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan'a da çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic de, "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe" dedi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Livakovic'in maliyetini açıkladı
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