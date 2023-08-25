Son dakika Galatasaray haberi: Dünyada da gündem Aslan!

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde'yi son dakika golüyle mağlup etmesi Norveç'te şok etkisi yarattı. Yaşanılan hayal kırıklığı ülke basınında maçla ilgili haberlere yansıdı. Sadece Norveç medyası değil İspanya, İtalya, Arjantin ve Fransa basını da karşılaşmaya ilgi gösterdi. Manşetlerin ortak noktası ise Icardi idi. İşte bazı başlıklar:



NETTAVİSEN (NORVEÇ): Molde, Şampiyonlar Ligi'nin ilk play-off maçında erken öne geçerek rüya gibi bir açılış gerçekleştirdi. Ev sahibi takım birçok iyi pozisyon yarattı ancak büyük Türk kulübü uyandı.



TIDENS KRAV (NORVEÇ): Şampiyonlar Ligi elemelerinde Midtsjö, Molde'yi batırdı. Molde erken öne geçti ama sevinci uzun sürmedi. İstanbul'da 52 bin kişi önünde büyük işler başarmak kolay olmayacak.



CLARIN (ARJANTİN): Mauro İcardi'nin muhteşem golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşmasını sağladı. İcardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde başrolü oynadı.



LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): İcardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve İcardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.



KICKER (ALMANYA): 'İcardi rüya gibi bir gol attı. İstanbul'da Avrupa futbol festivallerine büyük bir özlem var. Galatasaray'ın bu yaz elini cebine atmasının ve İcardi'yi almasının nedenlerinden biri de bu.



L'EQUIPE (FRANSA): Mauro İcardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç deplasmanında Molde'yi 3-2 mağlup etti.