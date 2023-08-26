Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl için yeni hamle!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor.
Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı.
Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.
Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor.