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Giriş Tarihi: 26.8.2023 14:02

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni hamle!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl için yeni hamle!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini almak için Alanyaspor'la görüşmelere yeniden başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroya Türk oyuncu takviyesi de arzu ediyor.

Umut Meraş-Deniz Türüç takasında istenen sonuç çıkmazken geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı takımda forma giyen Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazandı.

Beşiktaş'ın bu transferi 1 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.

Kartal, söz konusu rakamı 4 taksitle ödemek isterken Akdeniz ekibiyse parayı peşin talep ediyor. Taraflar arasında ödeme planı görüşmeleri sürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için yeni hamle!
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