Son dakika Fenerbahçe haberleri: Livakovic’in sahaya çıkacağı tarih belli oldu!

Fenerbahçe'nin 5 yıllık kontrat yaptığı yeni kalecisi Dominik Livakovic, UEFA listesine bildirilmediği için Twente maçının rövanşında forma giyemeyecek. Hollanda ekibine karşı İrfan Can Eğribayat yine kaleyi koruyacak.

3 Eylül'deki Ankaragücü maçına kadar takımla idmanlara katılacak olan Hırvat file bekçinin uyum sürecini tamamlaması halinde kaleyi İrfan Can'dan devralması bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ise özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi tamamen İrfan Can'a emanet edecek.