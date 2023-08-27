Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan Carlos Vinicius bombası! İlk görüşme yapıldı

Trabzonspor, forvet bölgesinde bir süredir transfer için uğraş verdiği Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame'nin dışında sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

Bordo-mavililer, Fulham'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius ile görüşme gerçekleştirdi.

Takımında yeteri kadar forma şansı bulamayacağını düşündüğü için ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncuda kiralık formülünün devreye sokulmaya çalışıldığı öğrenildi.

1.90'lık futbolcu, daha önce gündeme gelen forvetler gibi özellikle teknik direktör Nenad Bjeilca'nın pivot santrfor beklentilerini karşılayacak fiziksel özelliklere sahip.