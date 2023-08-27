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Giriş Tarihi: 27.8.2023 16:04

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!

AA
Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 31 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olacak.

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Twente'ye TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda konuk olacağı karşılaşmayı ise İtalyan Fabio Maresca yönetecek. Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemliğini Luca Massimi yapacak.

Yukatel Adana Demirspor'un Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de Belçika ekibi Genk'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi de İspanyol Jose Luis Munuera olacak. Yardımcı hakemlerin Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno olarak belirlendiği maçın dördüncü hakemliğini ise Jorge Figueroa Vazquez üstlenecek.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

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Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!
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