Beşiktaş’a Nicolas Pepe’den kötü haber! Suudi Arabistan ekibi devrede...

Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Bu sezon transfer döneminde Onana, Amartey, Rebic, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek adına bir takviye daha yapmak istiyor.