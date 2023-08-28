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Giriş Tarihi: 28.8.2023 13:17 Son Güncelleme: 28.8.2023 13:20

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Davy Klassen için görüşmeler başladı

Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Davy Klassen için görüşmeler başladı

Süper Lig'e 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi play-off ilk maçında da rakibi Dinamo Kiev'i Zaynutdinov'un son dakika golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Transferde bir takviye daha yapmak isteyen Kartal, orta saha için Ajax'ın yıldızı Davy Klassen için görüşmelere başladı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına bir transfer daha yapmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Ajax'ın tercrübeli oyuncusu Davy Klassen için harekete geçti.

Talisca, Pereya ve Malinovsky transferlerinde geri adım atan Kartal, orta saha için daha düşük bütçeli bir transfere yönelme kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden Beşiktaş, Ajax'ta yedek durumuna düşen Davy Klassen ile görüşmelere başladı.

2.8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Klaassen ile Ajax arasında sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor. Siyah-beyazlıların bonservis ödememe şartıyla Klaassen'e 2.8 milyon Euro vermeyi planlıyor.

Klassen'in daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Transfer görüşmelerinin kısa sürede sonuca bağlanması bekleniyor.

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Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Davy Klassen için görüşmeler başladı
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