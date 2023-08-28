Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Miguel Crespo gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bu sezon birçok yıldızı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımda şimdi de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

La Gazzetta dello Sport, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Crespo için Serie A ekibi Genoa devreye girdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Haberde yer alan detaylara göre Genoa, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar bonservis bedeli alacağı belli değil. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.