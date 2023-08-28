Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miguel Crespo gidiyor...
Giriş Tarihi: 28.8.2023 13:53

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miguel Crespo gidiyor...

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Miguel Crespo gidiyor...

Bu sezon kadrosunu yıldızlarla dolduran Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları başladı. Takımda yedek durumuna düşen Portekizli oyuncu Miguel Crespo, yol ayrımında. Orta sahada görev yapan oyuncu için Genoa devreye girdi ve transferin yapılması an meselesi.

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bu sezon birçok yıldızı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımda şimdi de gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

La Gazzetta dello Sport, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Crespo için Serie A ekibi Genoa devreye girdi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Haberde yer alan detaylara göre Genoa, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar bonservis bedeli alacağı belli değil. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
Fred’den daha iyisi geliyor
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Anadolu Yarımadası’nın küresel anlamı
Mevcut aktörlerin hiçbirisi Erdoğan’ın alternatifi değil
Kaza yapan zengin için ‘oh olsun’ demek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Miguel Crespo gidiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA