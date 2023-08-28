Michy Batshuayi Premier Lig’e doğru!

Yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, ilk haftada Gaziantep FK'yı ikinci hafta ise Samsunspor engelini geçerek 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla güçlendiren sarı-lacivertli takımad Michy Batshuayi bilmecesi devam ediyor. Edin Dzeko'nun gelişiyle birlikte yedek konumuna düşen tecrübeli golcünün mutsuz olduğu iddia ediliyor.
PREMIER LİG EKİBİ TALİP OLDU
Transfer gündeminde yer alan haberlerine göre, Batshuayi için Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ın talip olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin Batsuhayi için yönetime bir teklif sunacağı iddiaları yer alıyor.
BOLOGNA DA İSTİYOR
Michy Batshuayi'ye ilgilenen bir diğer takım da Serie A ekibi Bologna. İtalyan ekibinin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtililyor. Fenerbahçe yönetimi, Batshuayi'ye iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor.