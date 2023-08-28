Michy Batshuayi Premier Lig’e doğru!

PREMIER LİG EKİBİ TALİP OLDU

Transfer gündeminde yer alan haberlerine göre, Batshuayi için Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ın talip olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin Batsuhayi için yönetime bir teklif sunacağı iddiaları yer alıyor.

BOLOGNA DA İSTİYOR



Michy Batshuayi'ye ilgilenen bir diğer takım da Serie A ekibi Bologna. İtalyan ekibinin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtililyor. Fenerbahçe yönetimi, Batshuayi'ye iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor.