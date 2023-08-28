Özbek futbolcu Aziz Ganiev, Süper Lig takımlarının radarında

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), mavi kart uygulamasıyla yerli kontenjanından tescil edilebilecek olan Ganiev için temaslar sürüyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), mavi kart uygulamasıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan futbolcuların yerli kontenjanına +1 olarak tescil edilebilmesi kararının ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinin söz konusu ülkelerin vatandaşlığı bulunan oyunculara ilgisi arttı.Bu bağlamda Beşiktaş, Kazakistanlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov'u renklerine bağlamıştı. Birçok Süper Lig takımının +1 yerli kontenjanı için yeni gözdesi ise Özbekistanlı futbolcu Aziz Ganiev oldu. Shabab Al-Ahli'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha için temaslar sürüyor. Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Ganiev, geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.