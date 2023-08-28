Son dakika Galatasaray haberi: Mertens’e Suudi Arabistan’dan talip! İşte istediği maaş...

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Dries Mertens için Arap kulüpleri yeniden devreye girdi.



Daha önce temmuz ayında Belçikalı yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, Sarı-Kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti.

MAAŞ BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Deneyimli orta saha oyuncusuna yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenildi.