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Giriş Tarihi: 28.8.2023 14:37

Son dakika Galatasaray haberleri: Shakhtar Donetsk'ten, Tete için Galatasaray'dan şoke eden bir talep!

Son dakika Galatasaray haberleri: Shakhtar Donetsk’ten, Tete için Galatasaray’dan şoke eden bir talep!

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray'ın en çok konuşulan biri de Tete olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Haksız fesih gerekçesiyle transferin iptali için FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibinin şok bir talepte bulundu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.

Icardi, Zaha, Ziyech ve Angelino gibi dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu.

Ukrayna kulübü ise Tete'nin Galatasaray'a imza atması sonrası transferi FIFA'ya şikayet etti. Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için tek taraflı fesih hakkı olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

Galatasaray ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da kulüpleriyle sözleşmesi sona eren yabancı uyruklu futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine olanak sağlayan FIFA kuralına dayanarak transferi bitirdi.

Buna rağmen Shakhtar Donetsk'in Tete'nin savaş devam ederken Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının kendisi için geçerli olmadığını savunuyor. Ukrayna ekibi bu bağlamda hem Brezilyalı futbolcuya hem de Galatasaray'a ceza verilmesini istiyor.

FIFA geçici lisans verirken Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya çıktı. Ancak Fotomaç'ın haberine göre Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok.

12 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibinin 12 milyon Euro tazminat talep ettiği belirtiliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Shakhtar Donetsk'ten, Tete için Galatasaray'dan şoke eden bir talep!
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