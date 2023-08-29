Murat Özbostan'dan Ali Koç için bomba sözler! "Gözünden kaçan bir nokta var..."

Süper Lig'de 2. haftayı geride bıraktık. Türk futbolu bu sezon da hakem tartışmalarıyla başladı ve gündem yine hatalı kararlar ve hakemler oldu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı sözler kaleme aldı.
"TFF'YE MEKTUP YAZMAK MODA OLDU"
Futbol Federasyonu'na mektup yazmak moda oldu. Ben de uzun bir mektup yazacağım şimdi. Ama okuyuculara! Lig başlayalı 3 hafta oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir maçları ertelendi Avrupa sınavları nedeniyle. Yani topu topu iki maç oynadılar. Trabzonspor üç... Bugün yine hakemler bir numara.
"ALİ KOÇ'UN GÖZÜNDEN KAÇAR BİR NOKTA VAR..."
Kulüp siteleri, sosyal medya hesapları derken şimdi de mektuplar yazılmaya başladı.. Fenerbahçe en çok mektup gönderen kulüp.. Ali Koç yine büyük bir yatırım yaptı.. Bir o kadar da oyuncu sattı. Bu transfer işini bu sezon sanki daha iyi yaptı. Fakat Ali Bey'in başkanlığı boyunca gözünden kaçan bir nokta var:
"SAHADA KAYBETTİĞİNE ASLA İNANMIYOR"
Sahada kaybettiğine asla inanmıyor. Ali Bey'e göre Fenerbahçe şampiyon yapılmıyor.. Başka kimsenin kabahati yok. Bu sezon da çekinceler aynı.. Mektuplara bakarsak! Sayın Başkan taraftara da mesaj veriyor: "Bakın hakkımızı, hukukumuzu koruyan başkanım... Merak etmeyin, bu sezon ne gerekiyorsa yapacağım..." Bu yol kimine göre doğru olabilir. Ama sonuçları olmaz.
"BİZ BU OYUNDA NEDEN EĞLENEMİYORUZ"
Sahada kazanan sonuca ulaşır, ötesi yok. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor da bunu bilmeli. Mesela Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetti, orada da bir hakem açıklaması yaptı. Bu hafta Çaykur Rize'ye evinde mağlup oldu. Beşiktaş, Pendik'i geçemedi. Ne oldu şimdi? Kıyamet mi kopmalı! Bu oyunda biz neden İngiltere ve Almanya'da olduğu gibi eğlenemiyoruz? Rekabetin yanında niye rakibe saygı duymayı da öğrenemiyoruz?
"TARAFTAR, HAKEM BİZİ DOĞRAR MI? RUH HALİYE GİDİYOR TRİBÜNE"
Almanya Bundesliga'da geçen sezon B.Dortmund son maçta şampiyonluğu kaybetti. Sahada futbolcular ağlarken statta 82 bin kişi onların emeklerini ve yüreklerini alkış yağmuruna tuttu. Türkiye'deki büyük takım taraftarının çoğu, "Hakem bugün bizi doğrar mı?" diye bir ruh haliyle tribüne gidiyor. Çünkü bunu kulüpler yüklüyor. Sosyal medya çöplüğü de yayıyor.. Değerli kulüp başkanları, Avrupa'da bir takımı 'Başkan şampiyon yaptı' diye bir söylem yoktur.
MARKA MI YOKSA PERFORMANS MI?
Galatasaray, Ramos transferi için 1 aydır uğraşıyor. Görüşmeleri Erden Timur yürütüyor.. Bir kere inanılmaz bir oyuncu.. Yaşı 37.. Daha 40'a kadar oynayacak gibi kendine bakıyor. Pandemideki idman görüntüleri hâlâ hafızalarda.. Hastalıktan korunmak adına liglere ara verilince oyuncu da eve kapanmış ve idmanlarına burada devam etmişti. Yani çalışmayı seviyor, profesyonelliği harika.
Galatasaray sadece bir stoper almayacak, 60 milyon takipçisi olan marka değeri yüksek bir ismi alacak. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atan Ramos, stoper ama gol atmayı da seviyor. Şimdi Galatasaray bu adamı transfer ederse sadece sahadaki performansı değil her hareketi çevresine ders olabilecek, sosyal medyası ve karizması güçlü, örnek bir lideri kadrosuna katacak. İşte bu nedenle bu transfer önemli.
Ramos, kariyeri boyunca 778 maça çıktı, 110 gol, 41 asist üretti.
Duran toplarda inanılmaz kafa vuruşu kabiliyeti var ve gollerin tamamına yakınını bu şekilde attı. Dünyanın en golcü stoperlerinden birisi ve gelmiş geçmiş en başarılı savunmacılardan biri olarak gösteriliyor.
İspanyol futbolcunun koleksiyonunda tam 29 kupa var...
Daha önce stoperde 552, sağ bekte 167, ön liberoda 14 ve sol bekte 2 maçta görev yaptı.