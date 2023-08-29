Murat Özbostan'dan Ali Koç için bomba sözler! "Gözünden kaçan bir nokta var..."

Galatasaray sadece bir stoper almayacak, 60 milyon takipçisi olan marka değeri yüksek bir ismi alacak. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atan Ramos, stoper ama gol atmayı da seviyor. Şimdi Galatasaray bu adamı transfer ederse sadece sahadaki performansı değil her hareketi çevresine ders olabilecek, sosyal medyası ve karizması güçlü, örnek bir lideri kadrosuna katacak. İşte bu nedenle bu transfer önemli.

Ramos, kariyeri boyunca 778 maça çıktı, 110 gol, 41 asist üretti.

Duran toplarda inanılmaz kafa vuruşu kabiliyeti var ve gollerin tamamına yakınını bu şekilde attı. Dünyanın en golcü stoperlerinden birisi ve gelmiş geçmiş en başarılı savunmacılardan biri olarak gösteriliyor.

İspanyol futbolcunun koleksiyonunda tam 29 kupa var...

Daha önce stoperde 552, sağ bekte 167, ön liberoda 14 ve sol bekte 2 maçta görev yaptı.