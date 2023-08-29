Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'a Tayfur Bingöl müjdesi! "Kafası karıştı..."

Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuştu.

Erdoğan, "Tayfur Bingöl önemli bir oyuncumuz. Beşiktaş'ta katkı sağladı. Beşiktaş'ın istediğini biliyoruz. İster istemez Tayfur'un da kafası karıştı. Oyuncunun önünü kapatmak istemedik. Kafa olarak rahat olmalı. Umarım durum netleşir. Şu an bitmiş bir şey yok." dedi.

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor'un 30 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri devam ediyor. (Fanatik)