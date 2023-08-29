Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Mor’un Fenerbahçe’den ayrılmaya niyeti yok!

Fenerbahçe'de bir ara adı gönderilecekler arasında yer alan Emre Mor, sakatlığı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kaldı.

"ÇUBUKLU İLE YAPACAKLARIMI TAMAMLAMADIM"

2 hafta sonra sahalara dönmeye hazırlanan 26 yaşındaki sağ kanat, "Kaldığım yerden devam edeceğim. En faydalı dönemimde sakatlanıp, takımdan uzak kaldım. Ardından basın yayın organlarında benim adımı pek çok takımla bir araya getirdiler. Ancak ben çubuklu ile yapacaklarımı henüz tamamlamadım. Yeni transferlerle forma savaşına hazırım. Şimdi tek düşüncem bir an önce takımla birlikte çalışmalara katılmak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE RAKAMLARI

Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 41 maça çıktı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2025'te sona eriyor. (Fanatik)