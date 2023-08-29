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Giriş Tarihi: 29.8.2023 09:59

Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Ramos'a sponsor desteği!

Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Ramos’a sponsor desteği!

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde yıldız yağdıran Galatasaray, Sergio Ramos için de artık geri sayımda. Bugün tur biletinin alınması halinde İspanyol yıldız da sarı-kırmızılıların teklifini kabul edecek.

Transferde yıldız yağdıran G.Saray, Sergio Ramos için de artık geri sayımda. Bugün tur biletinin alınması halinde İspanyol yıldız da sarı-kırmızılıların teklifini kabul edecek. PSG ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan oyuncunun maliyetinin büyük bölümü ise sponsorlar aracılığı ile karşılanacak. 37 yaşındaki oyuncunun bonuslar hariç garanti ücret olarak 6 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Ramos'a sponsor desteği!
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