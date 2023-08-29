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Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:01

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim! Ziyech'in kankası geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da orta sahaya sürpriz isim! Ziyech’in kankası geliyor

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi. Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi. Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak sükse uyandıran Cimbom'un gündemine bir Faslı yıldız daha geldi. Son Dünya Kupası'nın yıldızı için kararı teknik heyet verecek.

Avrupa'da gruplar için kadroların verileceği son gün olan 4 Eylül'e kadar orta alan transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor.

Listesindeki isimlerle görüşmelerin sürdüren Sarı-kırmızılılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Marsilya formasını giyen Azzedine Ounahi'nin menajerler aracılığıyla yönetime önerildiği ortaya çıktı.

Genç yıldız, son Dünya Kupası'nda Fas forması altında gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

KENDİSİNE TAKIM ARIYOR

Ounahi geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon Euro karşılığında Angers'den Marsilya'ya transfer olmuştu. Ancak Marsilya'da yaşanan teknik adam değişikliği sonrası gözden düşen Ounahi'nin kendisine takım aradığı ve Galatasaray'a teklif edildiği belirlendi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin teknik heyetten gelecek rapor sonrasında Faslı futbolcuyla ilgili kesin kararını vereceği öğrenildi.

Marsilya ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Ounahi'nin piyasa değeri 12 milyon Euro.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim! Ziyech'in kankası geliyor
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