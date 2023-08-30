Beşiktaş’tan stoper transferi geliyor! Dünya yıldızıyla görüşme yapacak

LENGLET İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Kara Kartal'ın listesinde olan bir diğer isim de Barcelona'nın oyuncusu Clement Lenglet. Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Fransız oyuncu için harekete geçen yönetim, oyuncuyla görüşme yapacak. Ancak bu transferde Beşiktaş'a Suudi Arabistan'da rakip takımlar olduğu da belirtildi.