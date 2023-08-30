Beşiktaş’tan stoper transferi geliyor! Dünya yıldızıyla görüşme yapacak

Trendyol Süper Lig'e Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Konferans Ligi'nde de gruplara kalmak adına Dinamo Kiev'i mağlup ederek avantaj elde Kartal, yarın Ukrayna ekibiyle rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
RAMOS DEFTERİ KAPANMIŞTI
Transferde de adımlarını atan Beşiktaş, Ramos hamlesinden vazgeçerek başka isimlere yöneldi. Önceliği, Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez'e veren Beşiktaş, oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.
LENGLET İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK
Kara Kartal'ın listesinde olan bir diğer isim de Barcelona'nın oyuncusu Clement Lenglet. Geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Fransız oyuncu için harekete geçen yönetim, oyuncuyla görüşme yapacak. Ancak bu transferde Beşiktaş'a Suudi Arabistan'da rakip takımlar olduğu da belirtildi.
BONUCCI SÜRPRİZİ
Beşiktaş, 12 yıllık Juventus kariyerini bitiren ve şu an kulüpsüz olan Leonardo Bonucci'nin durumunu da takip ediyor. Kartal, İtalyan savunmacıyla görüşmek adına harekete geçmeyi planlıyor. (Fanatik)