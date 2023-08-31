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Giriş Tarihi: 31.8.2023 19:55 Son Güncelleme: 31.8.2023 19:56

Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev’i ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev’i ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup ederek avantaj elde eden Beşiktaş, rakibini İstanbul’da ağırlayacak. Karşılaşmadan galibiyet ya da beraberlik sonucu almak isteyen siyah-beyazlılar, Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı hedefliyor. Mücadelenin tüm detayları ve ilk 11’leri haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Necip, Rosier, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

DINAMO KIEV: Bushchan, Dubinchak, Syrota, Popov, Tymchyk, Voloshyn, Shaparenko, Sydorchuk, Karavaev, Buyalskiy, Vanat

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev’i ağırlıyor! Kritik maçta ilk 11’ler belli oldu…
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