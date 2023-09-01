Son dakika: Manchester United Altay Bayındır’ı açıkladı

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip." dedi.

ALİ KOÇ: "BÜYÜK BİR TEKLİF GELDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Fenerbahçe'ye duyduğu aidiyet açısından bakarsak, her takım Altay gibi futbolcular ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Altay; komple, 1. sınıf, 10 numara 5 yıldız bir futbolcu, kaptan, insan. Manchester United'dan çok büyük teklif geldi. Altay, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe'yle sözleşme uzattı ve 'Fenerbahçe'ye kazandırmadan gitmem' düşüncesiyle gidiyor. Yolu açık olsun.'