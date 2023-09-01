Son dakika: Manchester United Altay Bayındır’ı açıkladı

Dünya devi Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe de bu transferden kazanacağı ücreti de KAP'a bildirdi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
"Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır."
ALTAY BAYINDIR: BURAYA GELEN İLK TÜRK OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"
Altay Bayındır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Manchester United'a katılmak ve bu olağanüstü kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım. Bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.
Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip." dedi.
ALİ KOÇ: "BÜYÜK BİR TEKLİF GELDİ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Fenerbahçe'ye duyduğu aidiyet açısından bakarsak, her takım Altay gibi futbolcular ister. Söylemek kolay, elde etmek zor. Altay; komple, 1. sınıf, 10 numara 5 yıldız bir futbolcu, kaptan, insan. Manchester United'dan çok büyük teklif geldi. Altay, hiçbir zorunluluğu yokken, Fenerbahçe'yle sözleşme uzattı ve 'Fenerbahçe'ye kazandırmadan gitmem' düşüncesiyle gidiyor. Yolu açık olsun.'