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Giriş Tarihi: 2.9.2023 10:06

BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'ın gurur meselesi! Lucescu'nun sözleri motive etmiş

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar’ın gurur meselesi! Lucescu’nun sözleri motive etmiş

Beşiktaş'ın Afrikalı oyuncularını Lucescu’nun "Beşiktaş’a değil, Afrika karmasına karşı mücadele ettik" sözleri motive etti. Rövanş öncesi arkadaşlarına “Bu bizim için gurur meselesi" diyen Aboubakar, golün sevincini rakip kulübenin önünde yaşadı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'lik galibiyetin rövanşında sahasında Dinamo Kiev'i Vincent Aboubakar'ın harika golüyle devirdi. Gruplara kalan siyah-beyazlılarda, karşılaşma öncesinde özellikle Afrikalı futbolcuların motivasyon kaynaklarından biri de Mircea Lucescu'nun ilk maç sonunda yaptığı, "Beşiktaş'a değil, Afrika karmasına karşı oynadık" açıklaması oldu. Afrikalı oyuncuların büyük saygı duyduğu ve lider olarak gördüğü Aboubakar, mücadele öncesinde arkadaşlarına bu sözleri hatırlattı.

"CEVABIMIZI KAZANARAK VERMELİYİZ"
Kamerunlu yıldız, kendileri için bu maçın anlamının bir playoff mücadelesinden fazlası olması gerektiğini belirtip, "Bu bizim için gurur meselesi. Lucescu'nun sözlerine sahada kazanarak, eli boş bir şekilde rakibi buradan göndererek cevabımızı vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Aboubakar, attığı gol sonrası da soluğu Lucescu'nun önünde aldı ve yan hakem ile 4. hakemin engellemeye çalışmasına rağmen sevincini Kiev kulübesinin önünde yaptı. Omar Colley de arkadaşının bu sevincine aynı duygularla eşlik ederken Valentin Rosier ise maçtan sonra Rumen teknik adamın fotoğrafını paylaşıp mesaj verdi.

Q7 VE BOBO'NUN ENSESİNE YAPIŞTI
Bu arada Avrupa'da rakip ağları sarsmaya devam eden Vincent Aboubakar, rekora bir adım daha yaklaştı. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla 11. Avrupa golüne imza atarken 12'şer gollü Bobo ve Quaresma'ya yetişmesine az kaldı. Tecrübeli forvet, 4 kez daha fileleri havalandırdığı takdirde Beşiktaş'ın Avrupa'da en çok gol atan oyuncusu rekorunun sahibi olacak. Siyahbeyazlıların Avrupa'daki en skorer ismi 14 golle Oktay Derelioğlu.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'ın gurur meselesi! Lucescu'nun sözleri motive etmiş
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