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Giriş Tarihi: 3.9.2023 13:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Enis Bardhi küllerinden doğdu! Vazgeçilmezler arasında...

UĞUR ÇEM
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Enis Bardhi küllerinden doğdu! Vazgeçilmezler arasında...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gönderileceği konuşulan Enis Bardhi bu sezon adeta küllerinden doğdu. İki füzeyle Kasımpaşa'yı avlayan Kuzey Makedonyalı yıldız, hocasının ilk 11'de vazgeçilmezleri arasında yerini alırken performansıyla, yapılan eleştirileri susturdu.

İki haftalık kötü gidişata Kasımpaşa önünde 5-1'lik zaferle son veren Trabzonspor'da Enis Bardhi, müthiş füzeleriyle takımını ateşlerken formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

Bordo-mavililerde beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, teknik direktör Nenad Bjelica'nın liderliğinde ibreyi ters yöne çevirmeyi başardı. 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının güvenerek formayı teslim ettiği Bardhi, 4 maçtaki 306 dakikalık periyotta 2 gol-1 asistlik performansıyla hocasını mahcup etmedi.

3 İSABETTE 2 GOL ATTI, PAS BAŞARI KARNESİ %75

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 isabetli şutta ağları 2 kez havalandırırken verdiği 4 kilit pasla da arkadaşlarına pozisyon hazırladı. 102 pasında sadece 26'sını adrese gönderemezken 76'sında başarı sağlayıp %75 başarı değeri tutturdu. Bardhi, 15 dribbling denemesinde bulunurken 7'sinde rakiplerini geçip kalitesini gösterdi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Enis Bardhi küllerinden doğdu! Vazgeçilmezler arasında...
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