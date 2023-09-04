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Giriş Tarihi: 4.9.2023 10:58

Oosterwolde: Ortaya koyduğum performanstan memnunum

Oosterwolde: Ortaya koyduğum performanstan memnunum

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, "Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak çok daha iyisisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını dile getiren Oosterwolde, "Maç maç geliştiğimizi düşünüyorum. Elbette ki mutluyuz. Takım da mutlu, aynı şekilde ben de aldığımız neticeden dolayı çok mutluyum. Maçla alakalı olarak zor bir maç oynadığımızı düşünüyorum ama saha içerisinde kolektif olarak iyi işler çıkardığımızı da söyleyebilirim. Açıkçası ilk 45 dakikaya bakacak olursak, bizim açımızdan çok büyük bir problem yoktu ama basit top kayıpları yaptık. Dolayısıyla topa daha çok sahip olduğumuzda rakip topa sahip olma anlamında çok fazla şans oluşturamadı. İlk yarı bittikten sonra devre arasında hocamız bize daha sakin ve basit oynamamız gerektiğini söylemişti. Bizler de onu gerçekleştirdik" dedi.

"GELİŞTİRMEM GEREKEN NOKTALAR VAR"

Performansını değerlendiren Oosterwolde, sahada olduğu zaman mutlu hissettiğini kaydederek, "Buraya geldiğim ilk 6 ay forma şansı bulamamıştım. Yeni bir sezona başladık ve sezon öncesi iyi bir oyun ortaya koyduğumu düşünüyorum. Hoca da bu anlamda bana güveniyor. Kendi adıma tabiki geliştirmem gereken noktalar var. Ortaya koyduğum performanstan memnunum ancak çok daha iyisisini ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Camiamıza bundan daha iyisini yapabileceğimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Oosterwolde: Ortaya koyduğum performanstan memnunum
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