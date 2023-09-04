Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan David Luiz için resmi açıklama!
Giriş Tarihi: 4.9.2023 13:47

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan David Luiz için resmi açıklama!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan David Luiz için resmi açıklama!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser, Brezilyalı stoper David Luiz ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz'e döndü.

TRT Spor'a konuşan Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser, 2-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından David Luiz ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı: David Luiz ile her konuda anlaşma sağladık. Teknik ekibin kararını bekliyoruz.

BEDELSİZ GELECEK

Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen 36 yaşındaki stoper için Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyecek. 36 yaşındaki Luiz'in takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde Transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu! A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı...
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti! Kaza sonrası ilk fotoğraf
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları İstanbul'a geldi
Kemal Beyin kitle siyaseti
Otocuların dev buluşması
Livakovic, İrfan Can’ı kesemez!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan David Luiz için resmi açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA