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Giriş Tarihi: 5.9.2023 10:17

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'e Beşiktaş damgası! Ezeli rakiplerini solladı...

UĞUR ÇEM
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’e Beşiktaş damgası! Ezeli rakiplerini solladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, ligde çıktığı 3 maçta topla oynama, başarılı pas, isabetli şut, pas sayısı, top çalma ve adam geçme gibi birçok alanda F.Bahçe ve G.Saray’ı solladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kaldı. Ligin büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 maç oynarken milli araya kazanarak girdiler. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 23 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, birçok istatistikte rakiplerinin önüne geçerek fark yarattı.

Milli araya Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek giren Kartal'da yeni transferlerin de bu süreçte fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmesiyle birlikte oyununun daha da gelişmesi beklenirken, oynanan ilk 3 maçtaki istatistiklerde teknik heyeti memnun etti. Topla oynama yüzdesi, maç başına isabetli şut, pas sayısı, adam geçme gibi birçok alanda ezeli rakiplerini sollayan Beşiktaş'ın istatistikleri camianın yüzünü güldürdü.

3 Büyükler'in istatistikleri:

Topla oynama yüzdesi:

Beşiktaş: %63.9, Fenerbahçe: %59.8, Galatasaray: %58.9

Başarılı pas yüzdesi:

Beşiktaş: %87.3, Fenerbahçe: %84.9, Galatasaray: %80.5

Maç başına isabetli şut:

Beşiktaş: 6.3, Fenerbahçe: 4.3, Galatasaray: 4.3

Maç başına pas sayısı:

Beşiktaş: 544.3, Fenerbahçe: 483.7, Galatasaray: 445.7

Maç başına adam geçme:

Beşiktaş: 12.3, Fenerbahçe: 10.3, Galatasaray: 7

Maç başına kaleye gelen şut:

Beşiktaş: 7.7, Fenerbahçe: 7.7, Galatasaray: 11

Maç başına top çalma:

Beşiktaş: 16.7, Fenerbahçe: 16, Galatasaray: 15

Maç başına başarılı uzun top:

Beşiktaş: 36.7, Galatasaray: 28.7, Fenerbahçe: 22.3

Maç başına başarılı kısa pas:

Beşiktaş: 438.7, Fenerbahçe: 388.7, Galatasaray: 330

Maç başına rakiplerin yaptığı faul:

Beşiktaş: 12.7, Fenerbahçe: 12, Galatasaray: 9.3

COLLEY'İN HEDEFİ KARİYER REKORU

Sivasspor maçında Beşiktaş'ı rahatlatan golü atan Omar Colley, görev yaptığı 8 resmi maçta 3 kez ağları buldu. Taraftarların 'Yeni Sivok' benzetmesi yaptığı 30 yaşındaki stoper, 2014'te Finlandiya ekibi Kuopion formasıyla bir sezonda 4 gol, 2016- 17'de ise Belçika temsilcisi Genk ile yine aynı sayıda gol atmıştı. Tecrübeli savunmacı, 2 gol daha kaydederse en skorer sezonunu yaşamış olacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'e Beşiktaş damgası! Ezeli rakiplerini solladı...
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