Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’e Beşiktaş damgası! Ezeli rakiplerini solladı...

Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kaldı. Ligin büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 maç oynarken milli araya kazanarak girdiler. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 23 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, birçok istatistikte rakiplerinin önüne geçerek fark yarattı.
Milli araya Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek giren Kartal'da yeni transferlerin de bu süreçte fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmesiyle birlikte oyununun daha da gelişmesi beklenirken, oynanan ilk 3 maçtaki istatistiklerde teknik heyeti memnun etti. Topla oynama yüzdesi, maç başına isabetli şut, pas sayısı, adam geçme gibi birçok alanda ezeli rakiplerini sollayan Beşiktaş'ın istatistikleri camianın yüzünü güldürdü.
3 Büyükler'in istatistikleri:
Topla oynama yüzdesi:
Beşiktaş: %63.9, Fenerbahçe: %59.8, Galatasaray: %58.9
Başarılı pas yüzdesi:
Beşiktaş: %87.3, Fenerbahçe: %84.9, Galatasaray: %80.5
Maç başına isabetli şut:
Beşiktaş: 6.3, Fenerbahçe: 4.3, Galatasaray: 4.3
Maç başına pas sayısı:
Beşiktaş: 544.3, Fenerbahçe: 483.7, Galatasaray: 445.7
Maç başına adam geçme:
Beşiktaş: 12.3, Fenerbahçe: 10.3, Galatasaray: 7
Maç başına kaleye gelen şut:
Beşiktaş: 7.7, Fenerbahçe: 7.7, Galatasaray: 11
Maç başına top çalma:
Beşiktaş: 16.7, Fenerbahçe: 16, Galatasaray: 15
Maç başına başarılı uzun top:
Beşiktaş: 36.7, Galatasaray: 28.7, Fenerbahçe: 22.3
Maç başına başarılı kısa pas:
Beşiktaş: 438.7, Fenerbahçe: 388.7, Galatasaray: 330
Maç başına rakiplerin yaptığı faul:
Beşiktaş: 12.7, Fenerbahçe: 12, Galatasaray: 9.3
COLLEY'İN HEDEFİ KARİYER REKORU
Sivasspor maçında Beşiktaş'ı rahatlatan golü atan Omar Colley, görev yaptığı 8 resmi maçta 3 kez ağları buldu. Taraftarların 'Yeni Sivok' benzetmesi yaptığı 30 yaşındaki stoper, 2014'te Finlandiya ekibi Kuopion formasıyla bir sezonda 4 gol, 2016- 17'de ise Belçika temsilcisi Genk ile yine aynı sayıda gol atmıştı. Tecrübeli savunmacı, 2 gol daha kaydederse en skorer sezonunu yaşamış olacak.