Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Nicolas Pepe’ye kavuştu! İstanbul’a geldi, işte sözleşme detayları...

Yaz transfer döneminin sonları yaklaşırken Trabzonspor'dan Nicolas Pepe bombası geldi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fildişi Sahilli futbolcu ile yapılan pazarlıklar sonucu hem maaş hem de sözleşme süresi konusunda anlaşmaya vardı.
Ardından 28 yaşındaki oyuncu, kulübü Arsenal'den çıkışını almak için görüşmelere başladı. Premier Lig ekibinin, futbolcunun 24 Haziran 2024 tarihinde bitecek sözleşmesinin feshine koşulsuz olarak onay vermesi sonrası transfer noktalandı.
İSTANBUL'A GELDİ
Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı Nicolas Pepe, özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.
UÇAKTA İLK AÇIKLAMA
İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:
"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"
ARSENAL'E 80 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
2019 yılında Fransız kulübü Lille'den Arsenal'e 80 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Pepe, geçen sezonu Fransız takımı Nice'de kiralık geçirmiş, çıktığı 29 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli kanat oyuncusunun adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılsa da menajerler aracılığı ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.