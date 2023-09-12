Umut Meraş Süper Lig ekibine gidiyor!

3 YILLIK SÖZLEŞME

Milliyet'te yer alan bir habere göre, Samsunspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Umut Meraş'ı ikna etmeyi başardı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlandı ve deneyimli oyuncu 3 yıllık kontrat içeren teklifi kabul etti.

Samsunspor'un Umut Meraş adına Beşiktaş'a teklifi 250 bin euro artı bonuslarla 350 bin euroyu bulan bir teklifi bulunuyor. Beşiktaş'ın kısa sürede bu teklife yanıt vereceği ifade edildi.