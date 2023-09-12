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Giriş Tarihi: 12.9.2023 13:01 Son Güncelleme: 12.9.2023 13:21

Umut Meraş Süper Lig ekibine gidiyor!

Umut Meraş Süper Lig ekibine gidiyor!

Beşiktaş'ta forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İstenilen performansı veremeyen oyuncu Süper Lig ekibi Samsunspor'a gidiyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transferin son günlerinde hamlelerini yapmak istiyor. Samsun ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş için mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Milliyet'te yer alan bir habere göre, Samsunspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Umut Meraş'ı ikna etmeyi başardı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağlandı ve deneyimli oyuncu 3 yıllık kontrat içeren teklifi kabul etti.

Samsunspor'un Umut Meraş adına Beşiktaş'a teklifi 250 bin euro artı bonuslarla 350 bin euroyu bulan bir teklifi bulunuyor. Beşiktaş'ın kısa sürede bu teklife yanıt vereceği ifade edildi.

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Umut Meraş Süper Lig ekibine gidiyor!
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