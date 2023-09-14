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Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:50

Real Madrid'den Barcelona'ya tarihi fark! La Liga'da harcama limitleri açıklandı

Real Madrid’den Barcelona’ya tarihi fark! La Liga’da harcama limitleri açıklandı

La Liga'da 2023/24 sezonunun harcama limitleri açıklandı. Real Madrid, 727,45 milyon Euro ile ilk sırada yer alırken, Barcelona 270 milyon Euro ile en fazla limite sahip üçüncü takım oldu.

La Liga, İspanya'da transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasının ardından yeni sezonun harcama limitlerini duyurdu. Barcelona'nın geçtiğimiz sezonki limitinde büyük bir düşüş yaşanırken Real Madrid'in maaş limitinde artış yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre Real Madrid'in maaş limiti 727,45 milyon Euro olurken Barcelona'nın limiti 270 milyon Euro olarak belirlendi. Bir diğer başkent ekibi Atletico Madrid ise 296 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği gelirlerle maaş limitini 656 milyon Euro'ya yükselten Barcelona, limitinde en çok düşüş yaşayan takımlardan biri oldu. Real Madrid'in ise limiti 683 milyondan 727 milyona yükseldi.

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Real Madrid'den Barcelona'ya tarihi fark! La Liga'da harcama limitleri açıklandı
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