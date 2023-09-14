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Giriş Tarihi: 14.9.2023 13:20

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan son hamle! Thiago Alcantara...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan son hamle! Thiago Alcantara...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Pepe, Mendy ve Onuachu transferleri sonrası Liverpool'un yıldızı Thiago'yu da renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor, tecrübeli futbolcu için son bir hamle daha yapmayı planlıyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, transferde gözünü karartırken Premier Lig devinin dünyaca ünlü yıldızı Thiago'dan vazgeçmiyor. Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için sınırlarını zorlayacak olan bordo-mavili ekip bir hamle daha yapacak.

SON BİR HAMLE DAHA

Fanayik'te yer alan habere göre Trabzonspor'da birkaç gün önce listeye giren Thiago için son bir hamle yapılacak. Transferin bitimine 1 gün kala Liverpool'un formasını giyen İspanyol süperstar ikna edilmeye çalışılacak. Her ne kadar gerçekleşmesi zor gözükse de yönetim bu isme fırsat transferi olarak bakıyor.

İMZA PARASI ÖNERİLECEK

1 senelik kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcuya daha önce söylendiği gibi imza parası da önerilecek. Bordo-Mavililer, bedelsiz bir şekilde bu transferi gerçekleştirmeyi deneyecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan son hamle! Thiago Alcantara...
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