Son dakika haberi: Trabzonspor’dan son hamle! Thiago Alcantara...

Trabzonspor, transferde gözünü karartırken Premier Lig devinin dünyaca ünlü yıldızı Thiago'dan vazgeçmiyor. Yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için sınırlarını zorlayacak olan bordo-mavili ekip bir hamle daha yapacak.



SON BİR HAMLE DAHA

Fanayik'te yer alan habere göre Trabzonspor'da birkaç gün önce listeye giren Thiago için son bir hamle yapılacak. Transferin bitimine 1 gün kala Liverpool'un formasını giyen İspanyol süperstar ikna edilmeye çalışılacak. Her ne kadar gerçekleşmesi zor gözükse de yönetim bu isme fırsat transferi olarak bakıyor.

İMZA PARASI ÖNERİLECEK

1 senelik kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcuya daha önce söylendiği gibi imza parası da önerilecek. Bordo-Mavililer, bedelsiz bir şekilde bu transferi gerçekleştirmeyi deneyecek.