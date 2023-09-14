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Giriş Tarihi: 14.9.2023 13:29

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo isyan etti! "Ben saygısız değilim"

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo isyan etti! Ben saygısız değilim

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Ukrayna'yla oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı.

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalya'nın Ukrayna'yı 2-1 yendiği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya mücadelesindeki performansı İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, şunları söyledi:

"Kazanmak önemliydi çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik. Teknik direktör bizden her şeyimizi sahaya yansıtmamızı istedi. Mutluyuz çünkü iyi oynadık."

"HER ZAMAN HAZIRIM"

"Ben her zaman teknik direktör ne isterse onu yaparım, her zaman hazırım" diyen İtalyan yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Siz (Gazeteciler) beni sık sık saygısız olarak nitelendiriyorsunuz ama bu doğru değil. Oynadığım her takım için her zaman hazırım. İtalya sadece bir takım değil, bizi destekleyen koca bir ülke ve biz de onları temsil ediyoruz."

"MOTİVE OLUYORUM"

Eleştirilerin kendisini daha da hırslandırdığını belirten Zaniolo, "Eleştirileri kabul ediyorum, çünkü insanların beklentisi normal. Aslında eleştiriler beni daha iyisini yapmak ve kendimi kanıtlamam için motive ediyor" dedi.

Zaniolo'nun formasını giydiği İtalya Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 7 puanla İngiltere ve Ukrayna'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo isyan etti! "Ben saygısız değilim"
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