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Giriş Tarihi: 15.9.2023 14:37

Kayserispor transfer yasağını kaldırdı! Başkan Ali Çamlı: Hayırlı olsun, tahta açıldı. Yola devam

İHA
Kayserispor transfer yasağını kaldırdı! Başkan Ali Çamlı: Hayırlı olsun, tahta açıldı. Yola devam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı. Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri'yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Transfer yasağını kaldırabilmek için kulübün yaklaşık 9 milyon Euro civarında ödeme yaptığı öğrenilirken, anlaşılan futbolcular
ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Kayserispor transfer yasağını kaldırdı! Başkan Ali Çamlı: Hayırlı olsun, tahta açıldı. Yola devam
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