Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Saat 17:00'de oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz...

İsmail Kartal'ın liderliğinde ligde 3 maçta kayıp yaşamayan, Konferans Ligi ön eleme turları ile play-off müsabakalarında ise bileği bükülmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden Sarı-Lacivertliler, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Milli araya moralli bir şekilde giren Fenerbahçe, Akdeniz ekibini de devirerek serisini korumayı hedefliyor. Kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu ise görev verilmesi halinde maçta süre alabilecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Saric, Erdoğan, Van de Streek, Larsson, Buksa

