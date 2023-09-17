Son dakika Galatasaray haberi: Yedek kulübesi 80 milyon Euro!

Yeni transferleriyle 251 milyon Euro kadro değerine ulaşan Galatasaray'da dün dünya yıldızları yedek soyundu. Kulübedeki oyuncuların değeri 80 milyon Euro'ya yaklaştı. Ndombele 22 milyon Euro, Hakim Ziyech 16 milyon Euro, Davinson Sanchez 15 milyon Euro ile başı çekerken, bu yeni transferleri milli oyuncular Barış Alper, Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu takip etti.



'KEREM'İ İZLEMEK ÇOK GÜZEL'



Kerem'e yaptığı asistle alkış alan Mertens maç sonrası, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Çarşamba günü oynayacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Kerem çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene kendini gösterdi. Daha iyi de olabilir. O hâlâ genç ve ileride iyi bir geleceği var. Onun gelişimini görmek güzel. Biraz yaşlanmış bir oyuncu olarak genç oyuncuların gelişimini izlemeyi çok seviyorum" şeklinde konuştu.



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Evindeki son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, (17G 2B), taraftarı önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son kulüp rekoru kırdığı Mayıs 2017-Kasım 2019 arasındaki 41 karşılaşmalık dönemde yaşadı.