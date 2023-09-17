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Giriş Tarihi: 17.9.2023 08:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 10 numara hedef

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 10 numara hedef

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ligde ve Avrupa’da oynadığı 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Bitexen Antalyaspor’u yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İsmail Kartal'ın liderliğinde ligde 3 maçta kayıp yaşamayan, Konferans Ligi ön eleme turları ile play-off müsabakalarında ise bileği bükülmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Milli araya moralli bir şekilde giren Fenerbahçe, Akdeniz ekibini de devirerek serisini korumayı hedefliyor. Kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. 3 yerli kuralından dolayı Osayi'yi kulübeye çekecek Kartal, sağda Mert Müldür'ü oynatacak. Sahadaki diğer 2 Türk, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş olacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 10 numara hedef
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