Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 10 numara hedef

Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İsmail Kartal'ın liderliğinde ligde 3 maçta kayıp yaşamayan, Konferans Ligi ön eleme turları ile play-off müsabakalarında ise bileği bükülmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Milli araya moralli bir şekilde giren Fenerbahçe, Akdeniz ekibini de devirerek serisini korumayı hedefliyor. Kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. 3 yerli kuralından dolayı Osayi'yi kulübeye çekecek Kartal, sağda Mert Müldür'ü oynatacak. Sahadaki diğer 2 Türk, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş olacak.