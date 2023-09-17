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Giriş Tarihi: 17.9.2023 08:25

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yoğun fikstüre önlem

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yoğun fikstüre önlem

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de İsmail Kartal, oyuncularını pamuklara saracak. Sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa’da 21 günde 7 maça çıkacak. Teknik heyet, yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçmek için İsmail Yüksek, Tadic ve Dzeko’yu dinlendirerek oynatacak

İki kulvarda da yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'yi 21 günde 7 zorlu karşılaşma bekliyor. Sarılacivertliler; bu süreçte ilk sınavını bugün Antalyaspor önünde verecek. Perşembe günü Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak Kanarya, 3 gün sonra ligde Alanyaspor'a konuk olacak ve eylül ayını Başakşehir maçıyla kapatacak. Ekim ayı başında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da Spartak Trnava ve ligde Kasımpaşa deplasmanlarına çıkacak.

6 NUMARANIN ALTERNATİFİ CRESPO, BARTUĞ VE MERT

Bu zorlu fikstürün fiziksel olarak çok yorucu olduğunu bilen teknik direktör İsmail Kartal, ligde ve Avrupa'da farklı 11'ler kullanacak. Deneyimli çalıştırıcı, böylece oyuncularını dinlendirerek oluşabilecek sakatlıklardan koruyacak. Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 günde bir oynanacak maçlarda 6 numara alınmadığı için İsmail Yüksek'i yormayacak Kartal, Tadic (34 yaş) ve Dzeko'yu (37) da yaşlarından dolayı dinlendirecek. Crespo, Bartuğ ve Mert Hakan; 6 numaranın alternatifi olacak. Solda Tadic yerine Joshua King, santforda da Edin Dzeko'nun olmadığı maçlarda formayı Batshuayi alacak.

LIVAKOVIC İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic, taraftarıyla buluşuyor. Milli arada Hırvatistan Takımı ile başarılı performans sergileyen 28 yaşındaki eldiven, hazır bir şekilde İstanbul'a döndü. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında ağrısı nedeniyle forma giyemeyen ve eldivenleri mevkidaşı İrfan Can Eğribayat'a teslim eden Livakovic, bugün Antalyaspor karşılaşmasıyla ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

6.65

F.Bahçe, 28 yaşındaki Hırvat eldiveni 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb'ten transfer etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yoğun fikstüre önlem
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