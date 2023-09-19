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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:24

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan borç batağında 56 transfer

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan borç batağında 56 transfer

Son 5 sezonda 11 milyar 176 milyon lira zarar eden Türk futbolunun 4 büyükleri buna rağmen yaz transfer döneminde 56 oyuncuya imza attırdı

4 Büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten kaçınmadı.

Son 5 sezonda 295 oyuncuyu renklerine bağlayan Dört Büyükler'de; Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14 ve Beşiktaş 11 olmak üzere toplam 56 transferle 2023-24 sezonuna girdi.

Dört Büyükler'in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelirgider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıktı. 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp olurken onu 3 milyar 70 milyon lirayla F.Bahçe, 2 milyar 893 milyon lirayla G.Saray, 1 milyar 884 milyon lira ile de Trabzonspor takip etti.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan borç batağında 56 transfer
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