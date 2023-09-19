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Giriş Tarihi: 19.9.2023 11:24 Son Güncelleme: 19.9.2023 11:49

Messi ve Ronaldo son kez rakip olabilir! Futbolseverlerin tüyleri diken diken...

Messi ve Ronaldo son kez rakip olabilir! Futbolseverlerin tüyleri diken diken...

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo son kez karşı karşıya gelebilir. UEFA ile CONMEBOL arasında yapılan anlaşma gereği Arjantin'in Mart ayındaki hazırlık maçlarında muhtemel iki rakibinin Portekiz ve İngiltere olması tahmin ediliyor...

Son olarak PSG ile Al Nassr'ın özel maçında karşı karşıya gelen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelebilir. Gelen bilgilere göre; Arjantin'in hazırlık maçında rakiplerinden birisi Portekiz olabilir. UEFA ile CONMEBOL arasında yapılan anlaşma gereği Arjantin'in Mart ayındaki hazırlık maçlarında muhtemel iki rakibi Portekiz ve İngiltere olacak.

LİONEL MESSİ İLE CRİSTİANO RONALDO'YU KARŞI KARŞIYA GETİRECEK BULUŞMA

Birbirleriyle Barcelona ve Real Madrid döneminde sık sık karşı karşıya gelen ikili Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrası daha az maçta karşılaştı.

Son olarak PSG ile Al Nassr'ın oynadığı maçta karşı karşıya olan ikili, Mart ayındaki milli arada yeniden buluşabilir.

Kaynak: Sporx

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Messi ve Ronaldo son kez rakip olabilir! Futbolseverlerin tüyleri diken diken...
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