TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da şampiyonluk alameti

Trabzonspor 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Beşiktaş'ı da 3-0'la geçip kendine geldi. Rakibi karşısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, geride kalan 5 haftada gol sayısını 11'e çıkarıp, ligin en skorer takımı oldu.

Onu 9 golle Galatasaray ile Adana Demirspor takip etti. Bu sezon sadece 2-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında sessiz kalan Trabzonspor, geçtiğimiz yıla da fark attı. Fırtına 2022-23'ün ilk 4 haftasında sadece 4 gol bulmuştu. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22'de ise şimdi olduğu gibi ilk 5 maçı 11 golle tamamlamıştı.