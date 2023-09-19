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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:19

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da şampiyonluk alameti

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da şampiyonluk alameti

Beşiktaş ağlarını 3 kez sarsan Trabzonspor, ligin en golcü takımı oldu. Bordo-Mavililer, geride kalan 5 haftada 11 defa fileleri havalandırmayı başardı.Şampiyonlukla biten 2021-22 sezonunda da aynı gol sayısına ulaşılmıştı.

Trabzonspor 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Beşiktaş'ı da 3-0'la geçip kendine geldi. Rakibi karşısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, geride kalan 5 haftada gol sayısını 11'e çıkarıp, ligin en skorer takımı oldu.

Onu 9 golle Galatasaray ile Adana Demirspor takip etti. Bu sezon sadece 2-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında sessiz kalan Trabzonspor, geçtiğimiz yıla da fark attı. Fırtına 2022-23'ün ilk 4 haftasında sadece 4 gol bulmuştu. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22'de ise şimdi olduğu gibi ilk 5 maçı 11 golle tamamlamıştı.

ONUACHU YETİŞECEK
Bu arada Sörloth'un ardından yeni transfer olarak çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösteren Paul Onuachu, Beşiktaş müsabakasında sakatlanıp 47. dakikada oyun dışında kalmıştı. Nijeryalı forvette önemli bir sorun olmadığı ve bir süre dinlendirileceği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu 25 Eylül Pazartesi günü oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.

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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da şampiyonluk alameti
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