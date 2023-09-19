TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da şampiyonluk alameti

Trabzonspor 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Beşiktaş'ı da 3-0'la geçip kendine geldi. Rakibi karşısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, geride kalan 5 haftada gol sayısını 11'e çıkarıp, ligin en skorer takımı oldu.
Onu 9 golle Galatasaray ile Adana Demirspor takip etti. Bu sezon sadece 2-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında sessiz kalan Trabzonspor, geçtiğimiz yıla da fark attı. Fırtına 2022-23'ün ilk 4 haftasında sadece 4 gol bulmuştu. Şampiyonluk yaşadığı 2021-22'de ise şimdi olduğu gibi ilk 5 maçı 11 golle tamamlamıştı.
ONUACHU YETİŞECEK
Bu arada Sörloth'un ardından yeni transfer olarak çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösteren Paul Onuachu, Beşiktaş müsabakasında sakatlanıp 47. dakikada oyun dışında kalmıştı. Nijeryalı forvette önemli bir sorun olmadığı ve bir süre dinlendirileceği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu 25 Eylül Pazartesi günü oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.