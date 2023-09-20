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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:22 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:35

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut düğümü çözülüyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut düğümü çözülüyor

Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndan ret kararı alan Kayserispor, konuyu Tahkim’e götürmüştü. Tahkim Kurulu, Cuma günü 14.30’da Kayserispor ile Onur arasındaki süreci sonuca bağlayacak.

Kayseri'den 1 milyon Euro serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilen Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı olmadığı gerekçesiyle sarıkırmızılılar, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurmuştu. UÇK ise Kayseri'nin, Onur 'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı buldu. Sonrasında sarı-kırmızılılar, konuyu Tahkim'e götürdü. Cuma 14.30'da Tahkim Kurulu, Kayseri ile Onur arasındaki süreci sonuca bağlayacak.

Bu arada Beşiktaş'ın Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika'da Club Brugge'e konuk olacağı maç için kentte alarm verildi. Güvenlik önlemlerinin artırılacağı Brugge'de yarın öğlen 1'den gece 2'ye kadar Jan Breydel Stadyumu'nun bin metre yarıçapındaki kamuya açık dükkan ve restoranlarda, cam kaplarda herhangi bir içeceğin servis edilmesi yasaklandı. Buna ek olarak aynı zaman diliminde şehir merkezindeki eğlence bölgesinde de cam yasağı uygulanacak.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut düğümü çözülüyor
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