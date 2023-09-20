SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut düğümü çözülüyor

Bu arada Beşiktaş'ın Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika'da Club Brugge'e konuk olacağı maç için kentte alarm verildi. Güvenlik önlemlerinin artırılacağı Brugge'de yarın öğlen 1'den gece 2'ye kadar Jan Breydel Stadyumu'nun bin metre yarıçapındaki kamuya açık dükkan ve restoranlarda, cam kaplarda herhangi bir içeceğin servis edilmesi yasaklandı. Buna ek olarak aynı zaman diliminde şehir merkezindeki eğlence bölgesinde de cam yasağı uygulanacak.