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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:24 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:34

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi, İsmail Kartal'dan formayı istedi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi, İsmail Kartal’dan formayı istedi

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig’de sadece 22 dakika sahada kalabilen Michy Batshuayi, İsmail Kartal’dan formayı istedi. Belçikalı golcü, bundan sonraki süreçte de daha fazla şans bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi oynamak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de sadece 22 dakika sahada kalabilen Belçikalı yıldız, hocası İsmail Kartal'dan formayı istedi. Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı maça ilk 11'de başlamayı arzuladığını söyleyen golcü oyuncu, bundan sonraki süreçte de lig dahil olmak üzere daha fazla forma şansı bulmayı hedefliyor.

EMRE MOR'A FIRSAT DOĞDU
Bu arada sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. F.Bahçe'de sağ kanat için İrfan Can Kahveci'nin yeri garantiyken iyileşen Emre Mor da forma şansı kovalayacak. Lig ve Avrupa'da 3 günde bir maça çıkacak olan Kanarya'da İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye çok fazla yüklenmeyecek ve Emre Mor'u da kullanacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi, İsmail Kartal'dan formayı istedi
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