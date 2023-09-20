SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi, İsmail Kartal’dan formayı istedi

EMRE MOR'A FIRSAT DOĞDU

Bu arada sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. F.Bahçe'de sağ kanat için İrfan Can Kahveci'nin yeri garantiyken iyileşen Emre Mor da forma şansı kovalayacak. Lig ve Avrupa'da 3 günde bir maça çıkacak olan Kanarya'da İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye çok fazla yüklenmeyecek ve Emre Mor'u da kullanacak.