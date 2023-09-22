FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal için TBMM’ye başvuru: Taktik değişsin

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan bir başvuru günün konusu oldu. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı.

İlginç dilekçeler arasında F.Bahçe'nin saha diziliş taktiğinin değiştirilmesi isteği en dikkat çekicisiydi. Yanıt olarak ise "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116. maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi" ifadesi kullanıldı.