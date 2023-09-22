Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal için TBMM'ye başvuru: Taktik değişsin
Giriş Tarihi: 22.9.2023 10:23 Son Güncelleme: 22.9.2023 10:27

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal için TBMM'ye başvuru: Taktik değişsin

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal için TBMM’ye başvuru: Taktik değişsin

Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan bir başvuru günün konusu oldu. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı.

İlginç dilekçeler arasında F.Bahçe'nin saha diziliş taktiğinin değiştirilmesi isteği en dikkat çekicisiydi. Yanıt olarak ise "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116. maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Atatürk’ü Koruma Kanunu kimi koruyor?
Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi gruplarına iyi başladı! Kanarya 3 puanı 3 golle aldı...
Büyük rotasyonun dezavantajları
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal için TBMM'ye başvuru: Taktik değişsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA