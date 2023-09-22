GALATASARAY HABERİ: Tete’den Kopenhag kalecisi Kamil Grabara yorumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara, 90 dakikanın ardından skandal bir paylaşım yapmıştı. Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz" notunu düşmüştü.