GALATASARAY HABERİ: Tete’den Kopenhag kalecisi Kamil Grabara yorumu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara, 90 dakikanın ardından skandal bir paylaşım yapmıştı. Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz" notunu düşmüştü.
TETE: BERBAT BİR KALECİ
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın yaptığı 'küstah' paylaşıma Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tetê, TNT Sports Brasil Instagram hesabına yorum yaptı ve karşılık verdi.
Kopenhag maçınının adamı seçilen Tete "Takımını tanımıyorum bile. Ah ondan ağlara giden topu çıkarmasını istedim. Berbat bir kaleci" ifadelerini kullandı.