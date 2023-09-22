Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en kötüler arasına girdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına Kopenhag karşısında çıkan Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve puan kaybı yaşadı.
TETE HAFTANIN GOLÜNE ADAY
Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol, Devler Ligi'nde haftanın golüne aday oldu. UEFA'nın resmi sitesinde Tete'nin yanı sıra Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens'in futbolcusu Angelo Fulgini'nin de adaylar arasında.
Cimbom'da futbolcular, 90 dakika boyunca 111.7 km koşarken Danimarka ekibi 121.3 km yol aldı. Kopenhag'ın kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla 23 dakika sahada 1 kişi fazla olan G.Saray, rakibinden 9,6 km daha az koştu.
Aslan, bu değerle Devler Ligi'nde ilk haftanın en kötü 4'üncü takım olurken 32 takım arasında 29. sırada yer aldı. Kopenhag ise 121.3 km'lik mesafesiyle turnuvanın en iyi 6. ekibi olarak kayıtlara geçti. G.Saray, bu alanda Milan (110.8), Napoli (105) ve Braga'yı (102.5) geçebildi.