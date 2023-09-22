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Giriş Tarihi: 22.9.2023 10:12 Son Güncelleme: 22.9.2023 10:19

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en kötüler arasına girdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en kötüler arasına girdi

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçta Kopenhag'ı konuk eden temsilcimiz Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Boey ve Tete'nin son dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray, oynadığı futbolla eleştiri alırken, Devler Ligi'nde koşu anlamında ise en kötüler arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına Kopenhag karşısında çıkan Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve puan kaybı yaşadı.

TETE HAFTANIN GOLÜNE ADAY

Tete'nin Kopenhag maçında attığı gol, Devler Ligi'nde haftanın golüne aday oldu. UEFA'nın resmi sitesinde Tete'nin yanı sıra Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens'in futbolcusu Angelo Fulgini'nin de adaylar arasında.



Pas isabeti: %77.8
İkili mücadele: 4/6
İsabetli orta: 0/5
Şut pası: 1
Top kapma: 1
Hava topu kazanma: 2

HEM FAZLA OYNADI HEM AZ KOŞTU

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Kopenhag'a yenilmekten kurtulan Galatasaray'da oynanan futbol eleştiri toplarken sarı-kırmızılılar koşu mesafesinde de büyük fark yedi.

Cimbom'da futbolcular, 90 dakika boyunca 111.7 km koşarken Danimarka ekibi 121.3 km yol aldı. Kopenhag'ın kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla 23 dakika sahada 1 kişi fazla olan G.Saray, rakibinden 9,6 km daha az koştu.

Aslan, bu değerle Devler Ligi'nde ilk haftanın en kötü 4'üncü takım olurken 32 takım arasında 29. sırada yer aldı. Kopenhag ise 121.3 km'lik mesafesiyle turnuvanın en iyi 6. ekibi olarak kayıtlara geçti. G.Saray, bu alanda Milan (110.8), Napoli (105) ve Braga'yı (102.5) geçebildi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en kötüler arasına girdi
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