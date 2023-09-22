Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en kötüler arasına girdi

Cimbom'da futbolcular, 90 dakika boyunca 111.7 km koşarken Danimarka ekibi 121.3 km yol aldı. Kopenhag'ın kırmızı kart görmesiyle uzatmalarla 23 dakika sahada 1 kişi fazla olan G.Saray, rakibinden 9,6 km daha az koştu.

Aslan, bu değerle Devler Ligi'nde ilk haftanın en kötü 4'üncü takım olurken 32 takım arasında 29. sırada yer aldı. Kopenhag ise 121.3 km'lik mesafesiyle turnuvanın en iyi 6. ekibi olarak kayıtlara geçti. G.Saray, bu alanda Milan (110.8), Napoli (105) ve Braga'yı (102.5) geçebildi.